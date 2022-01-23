الاستخبارات تلقي القبض على مهربي مخدرات من دولة مجاورة

2022/01/23 | 14:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، القبض على متهمين من مهربي المخدرات من احدى دول الجوار وبحوزتهما اكثر من 7 كغم و500 غم من المواد المخدرة و10 آلاف حبة مخدرة في محافظة البصرة.وقالت الوكالة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “استمرارا لعملياتها الأمنية في مكافحة المخدرات …

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