2022/01/23 | 14:10 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مجزرة ناحية العظيم تذكر بضرورة تعزيز الأجهزة الأمنية وتطهير صفوفها) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: vI8TWKFAaio
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مجزرة ناحية العظيم تذكر بضرورة تعزيز الأجهزة الأمنية وتطهير صفوفها) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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