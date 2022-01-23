2022/01/23 | 14:10 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tUcTnt8BK0c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "كل أربع سنوات الكعكة موجودة والوِلد بكيفهم يقسموها" مواطن يصف خدمات مدينته الصدر) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "كل أربع سنوات الكعكة موجودة والوِلد بكيفهم يقسموها" مواطن يصف خدمات مدينته الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).