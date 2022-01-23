الصحة: ثلث اصابات كورونا في العراق من سلالة اوميكرون

2022/01/23 | 14:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد، تسجيل إصابات جديدة بمتحور أوميكرون في العراق.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر ان ” الوضع الوبائي يزداد خطراً بسبب عدم الالتزام بالاجراءات الصحية والتلقيح مع سرعة انتشار متحور أوميكرون في أغلب دول العالم”.وأضاف ان “مختبرات وزارة الصحة سجلت إصابات جديدة بمتحور أوميكرون حيث ما […]

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