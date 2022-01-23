محترف جزائري يعزز صفوف السفانة

2022/01/23 | 14:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلن نادي الميناء الرياضي، تعزيز صفوف كرة السفانة بمحترف جزائري.وقال مشرف الفريق جهاد مدلول في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “إدارة نادي الميناء تسعى إلى تعزيز صفوف كرة السفانة لتحسين موقع الفريق في سلم ترتيب الدوري الممتاز خاصة وان مركزه الخالي لا يليق باسمه ومكانته”.واوضح ان “ادارة النادي نجحت في التعاقد مع […]

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