السعودية.. تداول فيديو

2022/01/23 | 14:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماع، مقطع فيديو يظهر قيام وافد في المملكة العربية السعودية بإعداد "وكر دعارة" الأمر الذي أثار تفاعلا.

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