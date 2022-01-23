“لعب بالنار”.. دولة القانون: البارزاني يتبنى مشروع اقصاء قوى الاطار

2022/01/23 | 14:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..اتهم القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم البياتي , الاحد , رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني بـ”تبني” مشروع اقصاء قوى الاطار التنسيقي، محذرا من ذلك “لعب بالنار”.وقال البياتي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” تفاهمات قوى الاطار التنسيقي مع التيار الصدري لازالت تراوح في مكانها ومازال السيد […]

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