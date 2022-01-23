الرياض: العلاقات التجارية بين السعودية والعراق في أفضل حالاتها

2022/01/23 | 14:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير التجارة، رئيس مجلس التنسيق

السعودي العراقي الدكتور ماجد بن

عبدالله القصبي على متانة العلاقات بين

المملكة العربية السعودية والجمهورية

العراقية، وأن مصلحة البلدين والشعبين

الشقيقين واحدة، تجمعه

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