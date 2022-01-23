الحكيم: في ظل القضاء العادل تحترم الحريات وتصان الحقوق

2022/01/23 | 14:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشاد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم ،اليوم الاحد، بدور القضاء واصفا إياه بأنه عماد العدالة وأساس المساواة.

وقال الحكيم في تغريدة على تويتر ما نصه ان رقابة القضاء على أعمال إدارة الدول ومفاصلها تمثل أهم صور الرقابـة وأكثرهـا ضـمانا لحقـوق الأفـراد لمـا تتميـز بـه الرقابة القضائية من إستقلال وحياد

واضاف الحكيم نعتقد بأنه في ظل القضـاء العـادل تُحتـرم الحريات وتصـان الحقـوق وبخلاف ذلك تهـدر الحقـوق وتنتهك الحرمات وتتعثر الأوطان وتفقد الديمقراطية معناها والكرامة دعامتها.

كما ونعتقد بأنه في ظل القضـاء العـادل تُحتـرم الحريات وتصـان الحقـوق وبخلاف ذلك تهـدر الحقـوق وتنتهك الحرمات وتتعثر الأوطان وتفقد الديمقراطية معناها والكرامة دعامتها.تحية حب وتقدير وإحترام لرواد كلمة الحق، وندعو إلى تكريمهم وإستذكار دورهم الإنساني العظيم.



#يوم_القضاء_العراقي

— Ammar Al-Hakim | عمار الحكيم (@Ammar_Alhakeem) January 23, 2022

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