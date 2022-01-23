طائرات التحالف تقصف سجن غويران وقسد تدفع بالمزيد من التعزيزات

2022/01/23 | 14:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تواصل قوات سوريا الديمقراطية القتال لإعادة سيطرتها على سجن غويران في منطقة الحسكة في سوريا واحباط محاولات عناصر داعش للهروب من السجن.

وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان القتال بين الطرفين أسفر لغاية الآن عن مقتل نحو 125 من عناصر داعش مقابل مقتل 17 من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية فضلا عن اصابة 23 عنصرا من تلك القوات.

وأكدت مصادر محلية ان طائرات التحالف الدولي قصفت مركز سجن غويران في وقت دفعت فيه قوات سوريا الديمقراطية بالمزيد من الآليات المدرعة والأسلحة الثقيلة والمقاتلين الى المناطق المحيطة بالسجن.

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