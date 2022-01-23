2022/01/23 | 14:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

حذر مصدر مقرب من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الأحد، من وجود ممارسات ممنهجة لإشاعة "الهلع"، في البلاد، وذلك لتنفيذ مخططات مشبوهة تخدم المجاميع المسلحة التي تعمل خارج إطار الدولة.

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وقال المصدر لـ "ناس"، (23 كانون الثاني 2022)، إن "أشباح الصحراء قصة مفبركة هدفها خداع البسطاء من الناس، وإيهامهم بوجود قوات شبيحة طائفية منتشرة في الصحراء، وهي قصة مثيرة للسخرية"، معرباً عن خشيته من أن تكون هناك "نوايا عبثية وراء هذه القصة المفبركة وإشاعة فوضى يستفيد منها المسلحون خارج اطار الدولة".

وأضاف المصدر، مشترطاً عدم الإفصاح عن هويته، أن "هناك عملا ممنهجا لإشاعة الرعب بين أبناء الشعب العراقي، للتغطية على مخططات مشبوهة"، مؤكداً بالقول، "نثق في قدرة القوات المسلحة العراقية، بمختلف صنوفها، على حماية تراب الوطن من أي اعتداء، ولن نسمح بالنيل من سمعة هذه القوات التي بذلت تضحيات كبرى في سبيل حماية العراق والعراقيين".

ولفت إلى أن "المجتمع بشكل عام والمحافظات المحررة بشكل خاص لن تنطلي عليهم مخططات وسيناريو 2014، ولن يسمحوا للارهاب بأن يزعزع استقرار مدنهم أو يهدد استقرارهم الاجتماعي"، مبيناً أن "العمل على تكريس حالة الفراغ السياسي سيخدم المشاريع الفوضوية التي لا تريد الخير للعراق".

وشدد على "ضرورة مواجهة هذه المخططات التي ستفضي الى الفوضى عبر استكمال متطلبات المسار الدستوري".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر مقرّب من الحلبوسي يدحض رواية ’أشباح الصحراء’: ممارسات ممنهجة لإشاعة ’الهلع’) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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