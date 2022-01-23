جعفر: مكونات الاطار متماسكة.. لن يستطيع احد تفتيتها

2022/01/23 | 14:55 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..اكد عضو الاطار التنسيقي والنائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر ، الاحد، ان قوى الاطار التنسيقي متماسكة وموقفها موحد ازاء المفاوضات الجارية بشان تشكيل الحكومة المقبلة.وقال جعفر في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان “ائتلاف دولة القانون ضمن كتلة الإطار التنسيقي التي لا تزال قوية ومتراصة تتفاوض باسم جميع […]

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