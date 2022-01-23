مبيعات الدولار تسجل تراجعاً بنسبة 5% في مزاد المركزي العراقي

2022/01/23 | 14:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تراجعت مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي ،اليوم الأحد، لتصل الى 206 ملايين دولار .

وشهد البنك المركزي اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، تراجعا في مبيعاته من الدولار بنسبة 5.07% لتصل إلى 206 ملايين، و469 الفا، و71 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم الخميس الماضي، التي بلغت المبيعات فيه 217 مليونا و 830 الفا و263 دولارا أمريكيا.

وذهبت مبيعات البنك لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 177 مليونا، و 249 الفا، و71 دولارا، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 29 مليوناً، و 220 ألف دولار بشكل نقدي.

وقام 29 مصرفا بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، 13 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى و 171 شركة توسط.

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