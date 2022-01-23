تشابك المداخلات حول الهجوم الداعشي الأخير

2022/01/23 | 14:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / رائد عمر..لابدَّ من القول ” ماذا تريدُ منّا داعش , او من العراق , او مجمل العملية السياسية وطبقة احزاب الإسلام السياسي ” وبما يتناغم بدموّية داعش التي لم تسبقها سابقة , وبالتأكيد لا اجابة عن ذلك في المدى المنظور , وتتضاعف مجهولية الإجابة وإبهامها حين يقوم الدواعش بقتل المدنيين والفلاحين وسواهم […]

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