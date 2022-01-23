أوراق حراك تشرين 2019 الحلقة 29 - سلام إبراهيم

2022/01/23 | 15:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سلام_إبراهيم يوميات8-1-2019ويستمر السفلة..



المليشيات العميلة لإيران التنسيق مع مخابراته في اغتيال خيرة شباب العراق وأمل مستقبلهالعثور على جثة الناشط المسعف في "ساحة الحبوبي" حيدر ياسر مرمية على حافة النهر في قضاء سوق الشيوخ بعد أختطافه بيومأستهداف الشخصيات الثقافية العراقية مساء هذا اليوم 8-1-2019تعرض الدكتور ابراهيم سعيد البيضاني رئيس الاتحاد الدولي المؤرخين للثقافة والتنمية الاجتماع ......





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