الواقع بأذهاننا - عثمان بوتات

2022/01/23 | 15:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عثمان_بوتات أًلعلّة الأولى بين الأسطورة وفلاسفة الطبيعةمن أهم المواضيع الجدلية التي انشغل بها الفلاسفة عبر التاريخ هي تلك التي تميز بين الرؤية العقلانية-التأملية من جهة، والرؤية الحسية-التجريبية من جهة أخرى، وتفضّل إحداهما على الأخرى في سياقٍ إبستمولوجي.



تلتقي الرؤيتين في إشكال وحيد ومتشعب متعلق ب" معرفة حقيقة الأشياء؟ "، وتفترق في طرحها الخاص.



وما لاشك فيه، أن لكل طرح مرجعه الفكري المضبوط والممتد عبر ......





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