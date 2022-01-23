السعودية تلاحق وافدا أعد

2022/01/23 | 15:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، الأحد، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية "واس"، إن النائب العام أصدر أمرا بالقبض على وافد أعد وكرا لاستغلال عاملات.

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