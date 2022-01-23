بالصورة.. ظاهرة لم تسجل منذ نصف قرن على الحدود العراقية الايرانية

2022/01/23 | 15:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

رصد مسافرين، اليوم الاحد، على الطريق الحدودي في اطراف ناحية مندلي شرق ديالى صور قطيع غزلان برية .

وكانت الغزلان تعبر مسرعة في منظر لم يرصد منذ قرابة نصف قرن خاصة لغزلان الريم اشهر الانواع والمهددة بالانقراض في الشريط الحدودي بسبب الصيد الجائر الذي اسهم في تناقص اعدادها بنسبة تجاوزت 90%.

ويشكل الشريط الحدودي بين العراق وايران اهم مناطق انتشار الغزلان البرية وخاصة الريم منذ قرون طويلة.

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