قرية عراقية تحتفظ بمصحف عمره أكثر من سبعة قرون

2022/01/23 | 15:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذا الامر دفع عبد الله إلى الاحتفاظ به حتى الآن في بيته ومنع تسليمه لأي جهة حكومية.

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