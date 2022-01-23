2022/01/23 | 15:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر امني، اليوم الاحد، حقيقة وجود فصيل مسلح جديد يطلق عليه “أشباح الصحراء”، في محافظة الانبار.وقال المصدر في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “أشباح الصحراء قصة مفبركة هدفها خداع البسطاء من الناس، وإيهامهم بوجود قوات شبحية طائفية منتشرة في الصحراء، وهي قصة مثيرة للسخرية”.وأضاف المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن […]

ظهرت المقالة ما قصة اشباح الصحراء؟..



مصدر امني يكشف الحقيقة أولاً على ايرث نيوز.

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