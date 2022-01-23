مدارس بلا نثرية لا يحدث الا في العراق

2022/01/23 | 15:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / موفق الخطاب..كل يوم يردنا العشرات من التقارير والصور والمقاطع الفيديوية التي تؤشر تدهور التعليم في العراق ليشمل المباني المتهرئة وتراجع التعليم حتى وصل الأمر أن سقوفها تخر الماء وجدرانها متصدعة وبشبابيك محطمة ونوافذ بلا زجاج ومجاميع صحية موبوءة وهي مصدر للأمراض، وأغلبها تفتقر للتيار الكهربائي والماء الصالح للشرب ولا يوجد فيها مولدات […]

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