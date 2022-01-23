المتطرفون اليهود يخربون سيارات الفلسطينيين في الضفة الغربية

2022/01/23 | 15:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة … كشف تقرير لصحيفة تايمز اوف اسرائيل العبرية ، الاحد ، ان عددا من سيارات تعود لفلسطينيين في قرية قيرة شمال الضفة الغربية ، وسط تصاعد الهجمات من قبل المتطرفين اليهود.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة /، ان “السيارات تعرض لرش بالاصباغ حيث تم رسم صور لنجمة داود وشعارات تدعو […]

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