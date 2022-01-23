أول تعليق من رئيس لبنان على

2022/01/23 | 15:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، إن أفكار مبادرة "لإعادة بناء الثقة" التي نقلها وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، ستكون موضع تشاور لإعلان الموقف المناسب منها.

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