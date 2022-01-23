تخوف أمريكي من المراقبة الصينية في الأولمبياد

2022/01/23 | 15:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… طلبت اللجنة الأولمبية وأولمبياد المعاقين في أمريكا من الرياضيين التخلي عن الهواتف الشخصية لصالح الهواتف غير الذكية قبل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين الشهر المقبل، وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال.ويمثل الهاتف غير الذكي هاتفًا محمولًا رخيص الثمن لا ينوي المالك عمومًا استخدامه على المدى الطويل ويمكن تدميره أو […]

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