الحشد يعلن إدخال العائدين للخدمة من المفسوخة عقودهم دورات تدريبية

2022/01/23 | 15:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاحد، عن إدخال العائدين للخدمة من المفسوخة عقودهم دورات تدريبية قبيل الالتحاق بوحداتهم.وقالت الهيئة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “باشرت المديرية العامة للتدريب بهيئة الحشد الشعبي، اليوم، بزج المفسوخة عقودهم من الذين تم إعادتهم للخدمة بدورات تدريبية لتأهيلهم على المستوى البدني والعسكري قبيل الالتحاق بوحداتهم […]

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