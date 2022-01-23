أبو ريشة يدخل على خط الجدل بشأن ’الأشباح’: هدفها ترهيب كتل سياسية معينة

2022/01/23 | 15:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد رئيس "مؤتمر صحوة العراق" أحمد ابو ريشة، الأحد، أن "كذبة الأشباح" هدفها ترهيب كتل معينة من المشاركة بحكومة "الأغلبية الوطنية".

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وقال أبو ريشة في تدوينه تابعها "ناس"، (23 كانون الثاني 2022)، إن "آخر الاكاذيب التي تستهدف المحافظات المدمرة وممثليهم هي كذب الأشباح".

وأضاف "استعملها البعض لأهداف ومصالح سياسية رخيصة بهدف ترهيب كتل بعينها من المشاركة في حكومة الاغلبية الوطنية".

وأوضح "على هؤلاء المتربصين أن يعلموا أننا لا نؤمن بدولة المليشيات والعصابات بل نؤمن بدولة يسودها القضاء ويحميها جيشنا الباسل..".

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