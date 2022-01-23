سومو العراقية: تجمد أنابيب الغاز في أوروبا سيرفع سعر النفط أكثر من المتوقع

2022/01/23 | 15:24 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سومو العراقية: تجمد أنابيب الغاز في أوروبا سيتسبب في زيادة أسعار النفط أكثر من المتوقعخبر عاجل وسنوافيكم بالتفاصيل

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