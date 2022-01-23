الحشد الشعبي: ادخال العائدين للخدمة من المفسوخة عقودهم دورات تدريبية

2022/01/23 | 15:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاحد، عن إدخال العائدين للخدمة من المفسوخة عقودهم دورات تدريبية قبيل الالتحاق بوحداتهم.وقالت الهيئة في بيان، إنه “باشرت المديرية العامة للتدريب بهيئة الحشد الشعبي، اليوم، بزج المفسوخة عقودهم من الذين تم إعادتهم للخدمة بدورات تدريبية لتأهيلهم على المستوى البدني والعسكري قبيل الالتحاق بوحداتهم في تشكيلات الحشد الشعبي”.واضافت […]

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