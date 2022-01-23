التربية تؤكد على تنفيذ قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة

2022/01/23 | 15:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

وجهت وزارة التربية، اليوم الأحد، المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات بتنفيذ قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وقرار مجلس الوزراء الخاصة بلقاح كوفيد - 19 .

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، "يجب حث الملاكات التدريسية والتعليمية والوظائف الإدارية الأخرى وابنائنا الطلبة بضرورة اخذ الجرعات بلقاح (كوفيد 19) والالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية، وتوجيه الاشراف التربوي والاختصاصي بمتابعة المدارس فيما يخص هذا الشأن وتثبيت ذلك في سجلات الزيارات الاشرافية، على ان لا يسمح للمراجعين والموظفين بمراجعة مفاصل دوائركم الا بعد ابراز بطاقة التلقيح مع التقيد بإرتداء الكمامات واستخدام المعقمات".

واشارت الوزارة الى ان "الحصول على التطعيم اللازم يشكل وسيلة أكثر أماناً للمساعدة في بناء الحماية المجتمعية ضد "كوفيد-19"، معربةً عن شكرها وامتنانها "للكوادر الصحية والجيش الابيض في تقديم الخدمة المثلى للمواطنين".

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