تصريح نيابي بشأن المحاضرين وتوفير درجات وظيفية

2022/01/23 | 15:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قانون الموازنة أعطى ملف الدرجات الوظيفية أولوية لدعم خطط الوزارات .

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