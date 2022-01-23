كاميرات توثق سقوط مركبة من أعلى جسر في بغداد

2022/01/23 | 15:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد وثقت كاميرات حادث سقوط مركبة من أعلى جسر في العاصمة بغداد.وتمكنت كاميرات CCTV من توثق سقوط مركبة من اعلى الجسر بين منطقتي حي العدل والغزالية في بغداد.

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