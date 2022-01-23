التربية تصدر توجيهاً جديداً لمديرياتها بشأن قرارات اللجنة العليا

2022/01/23 | 15:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدرت وزارة التربية، توجيهاً جديداً لمديرياتها بشأن قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

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