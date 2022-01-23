2022/01/23 | 15:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة ،اليوم الأحد، تسجيل إصاباتٍ جديدة بمتحور أوميكرون في العراق مؤكدة ان 30 % من الإصابات المسجلة في البلاد هي بالمتحور الجديد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر ان الوضعَ الوبائي يزداد خطراً بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الصحية والتلقيح مع سرعة انتشار متحور أوميكرون في أغلب دول العالم مبينا ان مختبرات وزارة الصحة سجلت إصاباتٍ جديدة بمتحور أوميكرون بما لا يقل عن 30 بالمئة من الاصابات المسجلة في البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: الوضع الوبائي يزداد خطراً و30 % من الإصابات مسجلة باوميكرون) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة: الوضع الوبائي يزداد خطراً و30 % من الإصابات مسجلة باوميكرون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).