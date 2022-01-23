الصحة: الإصابات المسجلة بمتحور

2022/01/23 | 15:45 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت من خطورة الوضع الوبائي (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة الصحة، تسجيل إصابات جديدة بمتحور "أوميكرون" في العراق.

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وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في تصريح للوكالة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إنّ "الوضع الوبائي يزداد خطرًا بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الصحية والتلقيح مع سرعة انتشار متحور أوميكرون في أغلب دول العالم".

وأضاف أنّ "مختبرات وزارة الصحة سجلت إصابات جديدة بمتحور أوميكرون بما لا يقل عن 30 بالمئة من الإصابات المسجلة في البلاد"، محذرًا من خطورة الوضع الوبائي بسبب عدم الالتزام بالاجراءات الصحية".

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