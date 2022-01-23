الهند تسجل إصابات قياسية بفيروس كورونا

2022/01/23 | 15:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..سجلت الهند أكثر من 300 ألف إصابة جديدة بـ”كوفيد-19″ لليوم الرابع على التوالي، وتصل نسبة الشفاء في الهند إلى 93% من المصابين حاليا.وشهدت كوريا الجنوبية تسجيل 7630 إصابة بـ”كوفيد-19″، في ثاني أعلى عدد يومي للإصابات رغم تمديد القيود ومعدل تطعيم 95% من البالغين.فيما سجلت المكسيك أعلى عدد يومي من الوفيات جراء […]

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