مصرع 16 على الأقل في حريق ملهى ليلي في عاصمة الكاميرون

2022/01/23 | 15:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الحكومة الكاميرونية، في بيان، إن حريقًا اندلع في ملهى ليلي بالعاصمة ياوندي، صباح الأحد، أودى بحياة 16 شخصًا على الأقل.

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