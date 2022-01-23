المناطق المحيطة بسجن أبو غريب تشهد انتشارا أمنيا كثيفا

2022/01/23 | 15:47 - المصدر: قناة التغيير

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شهدت المناطق المحيطة بسجن أبو غريب غربي العاصمة بغداد ،اليوم الاحد، انتشاراً امنياً مكثفاً بالتزامن مع اغلاق سيطرة الصقور أمام القادمين من المحافظات الغربية.

وقال مصدر أمنى ان الطريق السريع شهد انتشارا أمنيا مكثفا باتجاه بغداد وتحديدا في المناطق المحاذية لسجن ابو غريب تحسبا لاي هجمات ارهابية .

واوضح المصدر الامني ان سيطرة الصقور اغلقت ممراتها بالدخول الى العاصمة بغداد دون معرفة الاسباب وسط إجراءات أمنية مشددة على الطريق السريع.

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