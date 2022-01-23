مدير شمال سنجار: ملف النازحين أستغل سياسياً وانتخابياً لصالح الاقليم

2022/01/23 | 15:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… اتهم مدير ناحية الشمال في قضاء سنجار، خديدا جوكي ، الاحد، الحكومة العراقية بتعطيل عودة النازحين، فيما أشار الى أن ملف النازحين استغل سياسياً وانتخابياً لصالح إقليم كردستان.وقال جوكي، لوكالة /المعلومة/، إن “وزارة الهجرة العراقية لم تقم بواجباتها اتجاه النازحين خاصة في سنجار في حين انها تقوم بنصف واجباتها في إقليم […]

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