الكاظمي في يوم القضاء العراقي: نستذكر التضحيات الوطنية من أجل العدالة

2022/01/23 | 16:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حيا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاحد، القضاة العراقيين بمناسبة يوم القضاء العراقي.

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وذكر الكاظمي في تدوينة، اطلع عليها "ناس" (23 كانون الثاني 2022)، انه "في ذكرى يوم القضاء نحيي قضاتنا الذين تشهد لهم ساحات العدل والقانون".

واضاف الكاظمي "نستذكر بمزيد من الفخر والاعتزاز شهداءنا من القضاة، وتضحياتهم الوطنية الكبيرة من أجل العدالة ومكافحة الفساد وإحقاق الحق والتأسيس لقيم الدولة وهيبتها".

وختم رئيس مجلس الوزاراء، ان "‏تطوير الأداء القضائي عنصر أساس في مسيرة الإصلاح وفرض القانون".

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