المقاطعة السياسية للاطار التنسيقي..هل هي خيار ستراتيجي؟!

2022/01/23 | 16:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / هادي خيري الكريني || قال عز من قائل ..((الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (173))) نعم والله هي خيار ستراتيجي لحفظ بيضة التشيع والابقاء على حق الاغلبية بادارة الدولة والنأي بانفسهم من إعطاء شرعية لزوال حكم الشيعة.ربما الأخوة في التيار […]

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