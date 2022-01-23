زعيم حزب العمال يدين تسليح بريطانيا للسعودية في عدوانها على اليمن

2022/01/23 | 16:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة..ادان الزعيم السابق لحزب العمال البريطاني جيرمي كوربن ، الاحد، تدفق الاسلحة البريطانية الى السعودية بعد ان تسبب هذا الدعم بفقدان حياة عشرات المدنيين اليمنيين مؤخرا في غارة جوية بقيادة السعودية على مدينة صعدة شمال غرب اليمن.ونقلت صحيفة ميدل ايست آي البريطانية في تقرير ترجمته وكالة / المعلومة /، عن كوربن قوله […]

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