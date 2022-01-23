2022/01/23 | 16:28 - المصدر: قناة التغيير

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منذ 12 دقيقة

الكاظمي لدى استقباله السفير التركي لدى العراق : القوات العراقية تبذل أقصى الجهود في ملاحقة فلول الإرهاب وتدمير حواضنه

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