2022/01/23 | 16:30 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ARvD5ohoADo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكهرباء تحدد 3 أسباب لتراجع ساعات التجهيز احمد موسى / المتحدث باسم وزارة الكهرباء) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الكهرباء تحدد 3 أسباب لتراجع ساعات التجهيز احمد موسى / المتحدث باسم وزارة الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).