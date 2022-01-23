كيفية التخلص من ادمان الهواتف.. اليك الطريقة

2022/01/23 | 16:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ صممت الهواتف الذكية والتطبيقات المرتبطة بها بحيث تبقي مستخدميها في حالة ارتباط تام بها، إلا أنه يمكن التخلص من “إدمانها” بتعديلات بسيطة على إعدادات الأجهزة.وتعمل الهواتف على تتبع مقدار الوقت الذي يقضيه المستخدم بالتحديق في شاشته، بالإضافة إلى الزمن المستغرق على التطبيقات.وتكمن أولى خطوات التخلص من “إدمان الهواتف” بمعرفة الوقت الذي تقضيه على جهازك، […]

ظهرت المقالة كيفية التخلص من ادمان الهواتف..



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