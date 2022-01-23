2022/01/23 | 16:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعمل وزارة الداخلية الجزائرية، ومؤسسات محلية، حاليا، على خطة عمل من عدة محاور، لوضع حد لتهريب المواد الغذائية الأساسية نحو "دولة جارة شرقية"، بعدما كشفت دراسة حديثة استفادة دول الجوار من 30 بالمئة من "قوت" الجزائريين عبر التهريب، بحسب ما أوردت صحيفة "الشروق الجزائرية".

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