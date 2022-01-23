2022/01/23 | 16:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

دعا رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، لتطوير الأداء الحكومي.وقال الكاظمي، عبر "تويتر": "في ذكرى يوم القضاء نحيي قضاتنا الذين تشهد لهم ساحات العدل والقانون.



ونستذكر بمزيد من الفخر والاعتزاز شهداءنا من القضاة، وتضحياتهم الوطنية الكبيرة من أجل العدالة ومكافحة الفساد وإحقاق الحق والتأسيس لقيم الدولة وهيبتها".وأكد، أن "تطوير الأداء القضائي عنصر أساس في مسيرة الإصلاح وفرض القانون".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يدعو لتطوير الأداء القضائي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يدعو لتطوير الأداء القضائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).