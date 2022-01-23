أمام مرأى الناس.. ضابط برتبة نقيب يشهر سلاحه على صاحب بسطية في بغداد! (فيديو)

2022/01/23 | 16:34 - المصدر: بغداد اليوم

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تنشر (بغداد اليوم) مقطع فيديو يظهر مشاجرة بين ضابط برتبة نقيب يعمل في مديرية الجنسية بمنطقة المنصور ومواطن صاحب "بسطية".

ويبين مقطع الفيديو ان الضابط شهر مسدسه بوجه المواطن صاحب البسطية بعد ان اتهم الأخير الضابط بالرشوة.

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