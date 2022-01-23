العراق يسجل موقفاً وبائياً مستقراً للجائحة

2022/01/23 | 16:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد، عن الموقف الوبائي لإصابات كورونا في العراق وسط انخفاض عن الايام المسبقة بأعداد الاصابات.

وقالت الوزارة في بيان الموقف الوبائي تلقته (بغداد اليوم)، ان "عدد الاصابات المسجلة في عموم العراق خلال 24 ساعة الماضية بلغت 4931 اصابة فيما بلغ عدد الوفيات 4 حالات وفاة بالوباء".

واضافت انها "سجلت اكثر من 2000 حالة شفاء في عموم العراق تتصدرها محافظة بغداد الرصافة بنحو 731 حالة شفاء في وقت بلغ عدد الذين تلقوا اللقاح 37428 متلقي في عموم البلاد".

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