قرابة الـ 30 الف ارهابي سجين في العراق.. ما  تكلفة الفرد الواحد؟

2022/01/23 | 16:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اكد القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، الاحد، بان الارهابي يكلف خزينة العراق 500 دولار شهريا.وقال الحسيني لـ /المعلومة/، ان “الارهابيين القابعين في السجون وخاصة العتاة ممن امضوا سنوات طويلة وراء القضبان رغم ارتكابهم مجازر بشرية بشعة بحق كل القوميات والمذاهب، يكلف كل منهم قرابة 500 دولار شهريا”.وأضاف، أن “السجون تضم […]

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