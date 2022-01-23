تركيا تؤكد دعمها لجهود العراق في حربه على الإرهاب

2022/01/23 | 16:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، سفير الجمهورية التركية لدى العراق علي رضا كوناي، فيما أكد الأخيرة دعم بلاده لجهود العراق في حربه على الإرهاب.وأوضح بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون في المجالات المختلفة، …

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